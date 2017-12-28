現代快報訊 （記者 孫旭暉）近日，在宿遷市在洋河新區倉集鎮就發生了一件奇葩事，一名男子在問路時遇上了好心的女子幫忙帶路，可他不僅不領情，還在發現這位好心人有智力障礙后，連拐帶騙地將她以 200 元的價格給賣掉了。現代快報記者了解到，好在民警及時介入，僅僅用了 6 個小時就將這位恩將仇報的男子抓到了。

現代快報記者了解到，男子王某平時比較遊手好閒，沒有穩定的經濟來源。不久前，王某騎著電動車上街閑逛，想順路買點雞蛋，由於不太認識路，王某便停下來找人問路。"當時打聽到附近就有賣的，這時候旁邊有個女的說她可以帶我過去。"據王某交代，雖然他明知這位女子是好心幫忙，可是在交流中，王某發現對方存在比較明顯的智力障礙。這時，他想到了自己不久前認識的一位朋友潘某。

王某和潘某認識了一年多，對方曾多次向王某表示，自己一直單身，想要娶個媳婦。兩個月前，潘某還專門拜託過他，請他幫自己介紹個對象，並允諾下了一定的好處費。想到這裏，王某打起了歪主意，將這名自稱阿蘭的好心人騙上了自己的電動車。

"我把她帶給潘某以後，就跟他說身上也沒有煙抽，他就給了我 200 塊錢，算是感謝我的。"王某交代，就這樣，他以 200 元的好處，將好心為自己帶路的這名女子賣給了潘某。

這一下，可把阿蘭的丈夫胡繼江急壞了。記者了解到，10 多年前，家住洋河新區倉集鎮的胡繼江經人介紹，與智力存在障礙的阿蘭結婚。胡繼江靠在鄉鎮附近打點零工補貼家用，一家人的生活算不上富足，但過得也算是幸福。據胡繼江介紹，阿蘭因為智力存在障礙，性格內向，不善言辭，平時都在老家村頭附近閑逛，不會出遠門。眼見妻子遲遲不回來，胡繼江趕緊發動全村的親戚朋友一起尋找。

一番找尋后，胡繼江打聽到，有人看見阿蘭跟著一位 60 歲左右的男子走了，懷疑阿蘭被拐賣了，一家人趕緊報了警。

接到胡家人報警后，倉集派出所高度重視，經過分析，初步斷定這很可能是一起拐賣婦女的刑事案件。洋河新區公安分局倉集派出所民警陳大川介紹，經過調查，民警很快鎖定了嫌疑人王某，在確定了他的位置后，對其實施了抓捕，並順藤摸瓜找到了潘某和阿蘭。此時距離阿蘭被拐走剛剛過去 6 個小時。

目前，王某、潘某二人分別涉嫌拐賣婦女罪，和收買被拐賣婦女罪已被警方刑事拘留，等待進一步處理。

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