現代快報訊 （記者 孫旭暉）爺爺在倒車時不慎將年僅 2 歲的小孫子撞傷了，其保險公司卻認為這是家庭成員之間造成的人員傷亡，保險公司不應承擔責任。孩子的父親一怒之下，將老爺子和保險公司一同告上了法院。12 月 28 日，現代快報記者從宿遷市宿城區人民法院了解到，該院日前審理了此案，並判決保險公司的保險條款無效，應予以賠償。

宿遷市宿城區的老譚在當地的耿車鎮有一個小工廠，平時自己既是老闆，也是夥計。老譚的兒子平時大多在南京工作生活，每到逢年過節時，一家人都會回宿遷小聚。現代快報記者了解到，2017 年春節時，譚先生帶著剛 2 歲大的兒子一起回宿遷過年，平時廠里事情比較多，老譚就帶著小孫子南南（化名）到廠里玩。1 月 20 日，老譚的廠里需要用車，他便上車準備將小貨車倒出來，誰知車子剛發動，就聽見有人喊："不得了，碰到小孩了！"

老譚趕緊下車查看，才發現自己一時不慎，竟然撞到了小孫子，一家人趕緊把孩子送往醫院救治。整整一個月過去了，南南出院以後老譚想起自己的車子曾經買過第三者責任險，可是當老譚到保險公司辦理手續時，對方卻告知他："保單里有條文規定，被保險機動車造成被保險人其家庭成員傷亡的，保險公司不承擔賠償責任！"

聽到保險公司的說法后，老譚的兒子，也就是南南的父親譚先生不幹了！一怒之下，他把老爺子和保險公司都告上了法庭！日前，宿遷市宿城區人民法院正式開庭審理此案。

"根據《中華人民共和國保險法》中，並沒有將被保險人的家庭成員排除在第三者外，本案中的保險公司不應在合同中隊第三者的範圍進行限縮。"該案主審法官王建海介紹，因此，法庭依法判決保險公司的該條款無效，保險公司應在商業三者險範圍內向譚先生做出賠償。

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