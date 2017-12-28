現代快報訊（記者 王曉宇 通訊員 王溪 韋斌）眾所周知，這車輛號牌，是一車一牌，近日，連雲港贛榆一男子竟然用一個號牌共享了 8 輛車。現代快報記者了解到，近日，這名大胆司機在行駛中被執勤民警當場查獲，該男子將面臨著記 12 分罰款五千元的嚴懲。

△？ 警方供圖

11 月份以來，贛榆區公安局交通指揮中心通過查看視頻監控，發現"蘇 G90XXX "號牌曾被兩輛車套牌，警方鎖定這個號牌，多次調閱視頻研判，又有重大的發現，該個號牌竟然被其他 6 輛車相繼套牌。經過視頻查找對比發現，這 8 輛車的行車軌跡都曾在 204 國道和城區金海路路口出現過，后警方對其展開重點調查，並在其路線加強巡邏布控，爭取查獲現行。

12 月 20 日上午 8 時許，贛榆交警大隊青口中隊在金海西路進行日常的巡邏工作，發現前方駛來一輛小型汽車，一個熟悉的號牌"蘇 G90XXX "印入眼前，就是指揮中心發佈指令中涉嫌存在套牌行為的號牌，執勤民警一眼就認出來了，遂民警立即將該車攔下。民警檢查該車時，發現該車的確系套牌車，原車輛號牌為"蘇 G96XXX "，對此，駕駛員王某支支吾吾，聲稱他自己也不知道怎麼回事。隨後，民警將其帶回做進一步審查。

當民警將該號牌被 8 輛不同車套用的證據擺在跟前，王某啞口無言，對其違法行為供認不諱。

經查，王某是從事二手車買賣生意的，他利用工作便利，將一塊車牌大肆套用。根據道路交通安全法等相關規定，王某面臨著嚴厲的處罰，記 12 分，罰款 5000 元。

目前，該車已被依法暫扣，案件正在進一步處理中。

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