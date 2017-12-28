老婆婚內出軌 男子離婚後殺害第三者母親北京新浪網 (2017-12-28 20:48)
現代快報訊（通訊員 張海陵 記者 毛曉華 文 / 攝）因前妻與泰州興化男子李剛有染，宜興男子王封來興化找到李剛 78 歲老母王娟，要求其勸說兒子和自己前妻斷絕關係。現代快報記者獲悉，遭拒后，惱羞成怒的王封將老人殺死。12 月 28 日，泰州市中級人民法院對該案進行宣判，王封犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。
△？ 法庭宣判現場
經依法審理查明，2016 年下半年，王封前妻趙梅與李剛相識，后發展為情人關係，該情況被王封得知后，曾經和李剛打架，並且來興化找過其家人。
2017 年 2 月 27 日，趙梅和王封離婚後就和李剛順理成章地在了一起。
想到前妻和自己離婚就為了和李剛在一起，氣不過的王封 3 月 28 日上午特意從宜興來到興化，找到李剛母親，想讓其勸說李剛斷絕與趙梅的不正當關係。
然而王封的要求被老太太一口拒絕，二人發生爭執后，王封心生怨憤，採用拳擊頭面部、卡扼頸部、捂悶口鼻、扎絲勒頸等手段致老人死亡。
經法醫鑒定，王娟符合卡扼勒頸及捂悶口鼻致機械性窒息死亡。
同月 31 日 18 時許，公安機關在宜興將王封抓獲。
法院審理認為，王封本希望已經 78 歲的被害人勸說其子和前妻斷絕關係，遭拒后，二人發生言語爭執，王封即殺害老人，犯罪情節惡劣、手段殘忍，主觀惡性極深，應予嚴懲。
法院宣判，王封犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。（文中人名為化名）
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