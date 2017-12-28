現代快報訊（記者 王曉宇 通訊員 溫咪咪）發令槍是在體育競技運動中，作為起跑信號的器械。乘坐公共交通工具，禁止攜帶的物品中，發令槍就是其中之一。12 月 27 日晚 7 點半，淮安火車站進站口，一名女子與同行人大包小包的進入了候車室，並主動將行李放置在安檢儀通道進行安檢，通過安全門后，安檢人員通過手檢在其上衣左側口袋裡摸出了一支發令槍，這是怎麼回事呢？

現代快報記者了解到，為進一步了解情況，執勤民警劉濤將李某帶至民警值班室做進一步詢問，經查，該女子李某是東北人，之前是山東濟寧某文化傳媒公司的演員，擅長東北"二人轉"及小品表演，因公司不景氣，今年解散后，李某便與同伴靠接私活維持生計，今年 12 月中旬來到淮安，在某演藝中心表演"二人轉"及小品《江姐》，而小品在表演的過程中就需要發令槍做道具，發令槍系原公司通過正規渠道購買，因表演需要，解散后發令槍一直由李某保管。被查獲當日，李某再次受邀參加表演，因時間倉促，乘坐汽車來不及，兩人便購買了火車票，打算乘坐火車從淮安趕至徐州，再從徐州中轉至目的地臨沂，因匆忙，李某出門后發現發令槍忘記在住處，又折返，將發令槍隨手放在了上衣左側口袋，與同伴前往火車站，於是出現了文章開頭的一幕。

按照《鐵路安全管理條例》規定，旅客應該接受鐵路運輸部門在車站實施的安全檢查，不得攜帶相關違禁品，被查獲后，李某在接受民警安全教育時態度誠懇，現實中也沒有造成實質危害，民警將發令槍收繳，對李某進行教育后將其放行。

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