亞心網訊 徐州市人防辦副主任顧勇、張瑋一行來奎屯市人防辦考察交流對口支援工作，徐州市援疆工作組組長、奎屯市委副書記丁廣州，奎屯市副市長段民江一同參加活動。

考察組一行先後實地察看了奎屯市人防工程第一大道、小龍人時尚購物中心、奎屯市城市規劃展覽館、奎屯市人防應急指揮中心，隨後召開了徐州市人防辦對口支援奎屯市人防辦工作座談會。

段民江介紹了奎屯市基本情況和奎屯市人防發展現狀。丁廣州對徐州市人防辦考察組一行的到來表示熱烈的歡迎，並對徐州的無私援助表示衷心的感謝。徐州市人防辦在江蘇省民防系統率先開展對口支援工作，起到了很好的積極引領示範作用，希望徐奎兩地人防辦就像親戚一樣要多交流、多走動，徐州市人防辦要把先進的技術、理念，優秀的人才帶過來，相互扶持、相互配合，更好的促進奎屯人防事業的蓬勃發展。

顧勇表示，此次之行收穫很大、感觸很深。他說，一定按照江蘇省民防局的要求紮實做好對口支援工作，今後兩地人防工作廣泛開展交流合作，促進優勢互補，力爭對口支援工作儘快有新進展、新起色、新成效。

徐州市人防辦向奎屯市人防辦捐贈了第一批價值6萬元的應急物資及5萬元的援助金，並簽訂了對口支援奎屯市人防辦意向書。