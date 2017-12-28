亞心網訊（通訊員陳沛）徐州援疆工作組始終把產業援疆作為本批援疆工作的重中之重，充分發揮徐奎兩地產業合作優勢，多渠道、多形式促進就業富民。

一是擴大產業招商。牢固樹立「大招商、招大商」工作思路，實行援疆工作組全員招商，同時在徐州成立奎屯駐徐州招商局，選派4人在徐州開發區等部門任職，聯合招商，先後已開展各類招商推介活動25次，邀請來奎考察客商30餘批220人次，確定重點推進項目30餘個，徐州工業園區與奎屯－獨山子經濟技術開發區締結為友好開發區。截至目前，已簽約帝錨水上樂園、大藍鯨智慧物流等產業項目11個，協議投資額近23．5億元，將新增就業崗位1000餘個。

二是推動紡織產業集聚發展。利用產業援疆引導資金支持徐州天虹、江蘇金晟、山東佰鄭三大紡織企業，加快技改擴能，實現年產紡紗89萬錠，帶動就業3300多人，僅徐州天虹一家企業就帶動就業2520人，其中少數民族近1000人。目前已吸引展程服飾、聯達紡織等10餘家上下游企業入駐奎屯發展。

三是精準扶貧擴大就業。投資1300萬元在開干齊鄉建設溫室大棚、果蔬加工、農村電商「三位一體」的扶貧創業基地，溫室大棚種菜，果蔬加工車間分揀、清洗和包裝，農村電商超市項目負責凈菜進入市場，就近就地消化富餘牧民200餘人。