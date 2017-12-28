亞心網訊（通訊員 陳沛）近日，徐州市全體援疆幹部人才到奎屯市老年活動中心，在專業教師的輔導下，學唱新疆歌，學跳新疆舞，從精神文化層面接受優秀新疆文化熏陶，汲取優秀民族傳承。

新疆民歌《新疆好》，在老師講解輔導下，學員們更加了解了歌曲的創作背景，了解了經典新疆民歌在促進民族團結融合的獨特作用和特有的魅力。隨著輔導老師的悠美的琴聲和歡快的節拍，援疆幹部人才個個精神飽滿，熱情高漲，一遍遍認真耐心地學唱，熱情真摯的歌聲也感染著每個學員。

在舞蹈課上，面對毫無民族舞基礎的這批援疆學員，舞蹈老師趙新軍耐心指導、悉心講解，從站位、走步基本動作到「動脖」、「翻腕」等技巧要領，學員們一邊聽，一邊模仿，在音樂的節奏和趙老師的帶領下，援友們漸漸地也都放開手腳，伴隨著悅耳的優美的旋律，紛紛舞動起來。

入疆以來，徐州援疆工作組開展了以學說民族語言、學跳民族舞蹈、學彈民族樂器，會唱民族歌曲為主要內容的「三學一會」活動。利用業餘時間，開展豐富多樣的活動，援疆幹部人才從中學習了新知識，交到了新朋友，加強了交流交往交融，今後更好建設奎屯做好援疆工作。