記者潘姿瑛／高雄報導

高雄市為鼓勵民眾將購買紙錢的費用，捐助社福團體透過「以功代金」方式，將購買紙錢的預算捐至勸募專戶，今年所募集善款已經突破213萬大關，環保局12/28下午舉行成果發表會，邀請社福團體及參與捐款的單位代表與會，除頒發感謝狀外，並邀請15個社福團體代表共同簽署意向書，宣示107年仍將持續配合以功代金活動，更進一步推廣綠色普渡觀念，邀請更多民眾參與。

環保局表示，高雄市自95年起發起「以功代金」方式減少中元普渡紙錢減量焚燒，向「減排」邁進，而106年更結合心路、家扶、創世等15家社福團體，透過統一、全家、萊爾富與OK超商通路等電子繳費捐款通路。鼓勵民眾將購買紙錢的費用捐助社福團體，透過「以功代金」方式將購買紙錢捐至勸募專戶，也就是以「捐款做功德」替代舊有的「實體紙錢焚燒」。而捐款金額也自95年的18萬元起逐年增加，至106年11月已正式突破213萬元大關。

106年「以功代金」活動特別擴大為年度性活動，期間包括大眾多項傳統節日，推廣紙錢減量並藉助社會群體力量幫助弱勢。市民朋友可於各超商據點內操作平台（全家-FamiPort、來來-OK·go、統一-ibon及萊爾富-Life-ET）首頁選擇繳費（愛心捐款-高雄以功代金），就可以把購買紙錢的費用捐給所結合之心路、自閉症協會、紅十字會、博正兒童等15家社福團體共同幫助弱勢做愛心。

截至11月30日止，以功代金總捐款所得共計2,132,069元，其中超商捐款計有1,349,476元，佔63.3%。而15家社福團體中以心路基金會所收捐款最多，佔26.5%，其次為家扶基金會的16.4%；四大超商接受民眾以功代金捐款金額以7-11超商的1,050,026元最高，其次為全家，顯示民眾已逐漸接受綠色普渡概念，亦同時降低紙錢焚燒，減少有害污染物排放並讓弱勢族群得到更好的協助。

環保局經統計分析，以功代金捐款金額，約可購買25.6公噸紙錢，可避免焚燒紙錢所產生空氣污染，包括懸浮微粒90.31公斤、氮氧化物（NOX）17.7公斤、一氧化碳（CO）782.9公斤、以及二氧化碳498.2公斤。不僅可以做功德，還可以減少空氣污染。