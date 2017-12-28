記者許凱涵／高雄報導

高雄市106年區里資源回收工作績效評比揭曉，獲獎名單為第1組鼓山區公所、第2組楠梓區公所、第3組阿蓮區公所、第4組彌陀區公所、第5組六龜區公所及建構組阿蓮區公所。另共有48個里獲得特優、優等、甲等及特別獎，同時為鼓勵推動有功之區公所，轄內里獲得特優之行政區，亦可獲得行政獎勵及獎勵金；並已於日前由陳菊市長在市政會議中公開頒獎表揚。

高雄市積極規劃推動各項資源回收政策，已獲得相當豐碩的成果，自85年開始資源回收垃圾減量政策，資源回收率由90年8.39%增加至到目前的51.49％，創下歷年新高記錄，平均每人每日垃圾清運量，也由90年的0.84公斤降至目前的0.38公斤。

環保局表示，高雄市資源回收的推動成果，多年來均有賴區公所及基層行政里配合，里長於地方領袖角色及在地孰悉度的關鍵影響力，結合里管理單位推動資源回收工作，鼓勵建立回收機制，同時可提升各區發展地方願景與強化里管理功能，推動地方環境營造及為民服務形象，讓當地居民有健康優質的生活環境，進而提升資源回收成效。

環保局蔡孟裕局長特別感謝各區公所的積極配合，並強調未來將持續推動各項資源回收政策，讓高雄市朝向「資源回收零廢棄」最終目標邁進。