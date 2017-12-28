記者葉志成／桃園報導

宏其婦幼醫院於12月27日「106年度健康促進聯合頒獎典禮」獲桃園市政府衛生局頒發「子抹篩檢績優」、「子抹陽追績優」表揚，除了再一次肯定宏其婦幼醫院長期以來對於照顧地區婦女健康不遺餘力之外，也讓宏其婦幼醫院全體醫護人員深感榮耀。

子宮頸癌是台灣婦科癌症的頭號殺手。根據衛生福利部統計報告，每年台灣約有2000例新增的子宮頸癌患者，約950人死於子宮頸癌，過去80%發現時已是侵犯性子宮頸癌，近年來由於衛生福利部國民健康署大力推廣子宮頸癌抹片篩檢，子宮頸癌的死亡率已有逐年下降趨勢。

宏其婦幼獲桃園市政府衛生局頒發「子抹篩檢績優」、「子抹陽追績優」表揚。

宏其婦幼醫院個案管理師楊文屏表示：子宮頸癌是台灣婦女常見的癌症，且年齡層逐漸下降至25歲，早期發現癌前病變可以阻斷發展成為子宮頸癌，困難的是婦女本身是不會感覺到癌前病變，因此需要定期子宮頸抹片篩檢，以達到早期發現，早期治療。

宏其婦幼醫院成立以來始終站在保障婦女及兒童健康的前線，無論設備、人才、制度等均比照醫學中心級水準，盡力為桃園地區的民眾提供更優質、更仔細的健康照護。