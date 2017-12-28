記者黃駿騏／桃園報導

桃園大溪園藝具有傳統歷史，包括蘭花、茶花等品種，而茶花是用苦茶嫁接得來，其品種千變萬化，且抵抗力強，可適應各種環境，適合觀賞、擺飾，透過「來大溪找茶‧找茶花路米」活動，發展大溪茶花品牌，打造成為大溪特色。桃園市長鄭文燦28日出席「106年度大溪茶花節記者會」時做上述表示。

為增加大溪高品質茶花能見度，將茶花的故大溪營造成為一個風雅之堂，大溪區公所特別舉辦「106年度大溪區茶花節推廣活動」，其中的「來大溪找茶．找茶花路米」將在106年12/30開始跨年到107年1/7。

28日上午，大溪區公所假市府1樓舉行記者會，桃園市長鄭文燦在市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、大溪區長黃睿松、中壢區長林香美、龍潭區長鄧昱的陪同中與會，邀請市民朋友們踴躍到大溪「找茶」。

桃園市長鄭文燦於「106年度大溪茶花節」記者會中，邀請市民朋友們踴躍到大溪「找茶」。

大溪區長黃睿松表示，大溪的茶花多由苦茶嫁接得來，可適應台灣各種不良環境，不只開花品質佳，植株亦有塑型，可見具麒麟、麋鹿身影的專屬茶花故事，歡迎一同「來大溪找茶·找茶花路米」。

鄭文燦說，去（105）年市府開始籌設休閒農業區，今（106）年大溪月眉休閒農業區已獲農委會審查通過，可結合月眉停車場、聯外道路、山豬湖自然生態公園等共同發展，明（107）年也將規劃「康莊休閒農業區」，結合溪洲轉運站，發展茶花文化，請農業局、大溪區公所加強行銷。

大溪正在發展各種活動品牌，相信包括大溪豆干節、大溪文藝季、桃園熱氣球嘉年華、大溪茶花節、大溪風箏節等都可以打響名號。

桃園市長鄭文燦於「106年度大溪茶花節」記者會中，邀請市民朋友們踴躍到大溪「找茶」。

鄭文燦也說，在休閒農業政策上，市府鼓勵各區發展在地特有農產品，像是中壢區舉辦「珍珠蘿蔔產業文化推廣活動」、龍潭區舉辦「三坑茭白筍節」等，找出自己特色，既增加地方消費，帶動商機，也可以讓市民走出戶外。

鄭文燦指出，中庄調整池工程計畫因設置原水專管，決定不施作第二期工程，目前水務局正爭取代管，其面積約30公頃，將規劃為「中庄運動公園」，預計明年舉辦「大溪風箏節」。此外，市府也正規劃豐德路延伸交流道工程，連結堤岸道路，設置完成後，可打通交通瓶頸，未來到大溪的觀光景點都會非常方便。

「來大溪找茶·找茶花路米」體驗大溪茶花的故事；相關活動內容及訊息請上臉書搜尋「大溪區公所」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/events/649792805409122/）。