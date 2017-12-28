《命運2》推免費試玩活動 適用PC和主機全平台北京新浪網 (2017-12-28 20:41)
動視今日宣布，《命運2》將於日期:12月29日推出免費試玩活動，適用於PC,PS4和Xbox One全平台。
《命運2》試玩內容包括：
歐洲無人區及土衛六上的戰役任務
探險並探索兩個完整世界
PVP多人競技：熔爐競技場快速遊戲列表
角色進程：最高可達7級
可在購買完整版《命運2》后延續試玩進程。
戰隊功能
《命運2》是2017年動視最暢銷的遊戲之一，在美國的銷量僅次於COD14，是2017年美國銷量第二高遊戲。遊戲支持簡體中文，但PC版國服一直沒有消息。
關於《命運2》免費試玩活動，有興趣的玩家可以點擊這裏，前往中文官網了解詳情。
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