前幾天Atlus剛剛公佈了《真女神轉生5》的Switch版，然而並沒有公佈遊戲的發售時間，許多玩家都對遊戲表示出了興趣，並很想知道遊戲的開發進度。

今天，《真女神轉生》系列總監Kazuyuki Yamai在日本網站4Gamer上參加了一個採訪活動，他表示，這是長久以來，真女神轉生系列第一次來到主機平台，他們希望能把遊戲做到最好，不做一點妥協。

據稱，目前遊戲細節已經敲定，藝術設計已經初步完成，遊戲目前處在「廢舊建新」階段，已經開始在主機上測試遊戲。他還表示很想儘快做正式公佈，希望玩家們能夠基給予更多耐心。

「廢舊建新」是一個源自日本的說法，指在建築過程中，日本人通常不做翻新，而是直接把舊的建築拆掉然後直接造個新的。我們可以認為目前的遊戲處在迭代和試錯過程，符合Kazuyuki Yamai所說的「不妥協」原則。

Atlus有望在明年一月份正式公佈Switch平台的《真女神轉生5》，屆時可能會公佈遊戲的發售時間及其他信息。