12月25日晚，北京證監局發佈通告，責令樂視網前任董事長賈躍亭於2017年12月31日前回國，切實履行公司實際控制人應盡義務，配合解決公司問題，穩妥處理公司風險，切實保護投資者合法權益。

面對北京證監局的喊話，曾經喊出「讓我們一起，為夢想窒息！」的賈老闆，會回來嗎？

今天「繪聊」就來聊聊賈老闆的錢到底去哪了。

此前相關報導：

今年9月19日晚，樂視網發佈中德證券有限責任公司關於樂視網2017 年半年度跟蹤報告，報告稱2015 年至今,賈躍亭先生減持資金借予上市公司的最高額為 47.1647億元,累計發生額為 113.4426億元。2017 年上半年,在公司資金緊張 情況下,賈躍亭先生未按照此前承諾將減持資金繼續借予上市公司使用。

11月7日媒體報導，賈躍亭在接受採訪中表示，自己套現所得的超過100億元資金，主要流入FF汽車和樂視汽車生態。