稿件來源：MT運動數據云 公眾號

這幾天，社交網路被一個名字刷屏了——趙瑜潔。這個來自中國女足國青隊的姑娘，在經歷了漫長的一年申請后，拿到了美國頂級名校佛羅里達州立大學的全額獎學金，將於2018年1月2日啟程前往美國，一邊攻讀學士學位，一邊征戰NCAA聯賽。

13歲入選國少、14歲奪青奧冠軍，16歲參加亞少賽，同年入選國家隊，18歲拿到世青賽入場券，拿到U18女足全運會冠軍……趙瑜潔的足球之路看上去一帆風順，但個中艱辛恐怕也只有自己知曉。

圖1 趙瑜潔（左一）

這是一個關於努力和夢想的故事。我們將用數據為這個故事做出最直觀的註解——

從2017年6月到12月，動量科技記錄了趙瑜潔在中國女足U19國青和中國女足黃隊參加的15場比賽、43場訓練的數據。

圖2 監測趙瑜潔訓練比賽的場次及時間

通過選取趙瑜潔上場時長較多的10場對抗賽（45分鐘）數據，可以看出她的各項能力的成長趨勢：

1。 比賽跑動表現、高強度跑表現、衝刺跑表現均呈現逐漸提高的趨勢，且高強度跑表現、衝刺跑表現的成長速度更快。

2。 速度能力、爆發力、速度耐力與U19專業隊標杆值存在一定的差距，但爆發能力整體上呈現逐漸提高的趨勢；其一般耐力與U19專業隊標杆值的差距逐漸縮小，提高幅度相對較大。

接下來，我們來就各項能力的成長趨勢來進行具體分析：

跑動表現的成長趨勢

跑動距離能夠體現出球員在一般耐力方面的能力與表現，是球員跑動能力強弱的直接體現，是支撐足球比賽的體能基礎。

圖3 趙瑜潔比賽跑動距離變化趨勢

今年11月，中國女足黃隊在昆明海埂訓練基地進行體能訓練。從圖3可以看出，趙瑜潔45分鐘比賽的跑動距離逐漸提高，且在10月—12月維持高水平穩定狀態，說明達到了體能儲備的效果。

高強度跑、衝刺跑表現的成長趨勢

趙瑜潔所處年齡段的高強度跑距離是速度大於5.8m/s的跑動，此速度一般以高強度有氧供能為主，可以體現出隊員的高強度有氧耐力。該速度區間對應場上較快節奏的攻防轉換，研究表明，球隊高強度跑距離的多少與比賽結果有一定的相關性。

該年齡段衝刺跑距離是速度大於6.7m/s的跑動，此速度一般以高強度有氧供能和部分無氧供能為主，可以體現出隊員的高強度有氧耐力和無氧能力。該速度區間對應場上最快節奏的攻防轉換，研究表明，球隊的衝刺跑距離大小與比賽結果有較高的相關性。

圖4 趙瑜潔高強度跑距離、衝刺跑距離的變化趨勢

趙瑜潔身為前鋒，負責球隊的進攻，活動範圍多在前場，需要多次直接向前的高強度跑、衝刺跑，要求球員具備較好的高強度跑、衝刺跑能力。從圖4可以看出，經過半年的訓練，趙瑜潔比賽中的高強度跑距離、衝刺跑距離均呈現出在逐漸提高的趨勢，且在12月維持高水平狀態。這說明她在比賽的跑動更積極，高強度跑能力、衝刺跑能力提高的幅度較大，有氧耐力和無氧能力也得到提高。

一般耐力的成長趨勢

一般耐力是運動的基礎，是支撐一場比賽的基礎能力，用單位時間的跑動距離表徵一般耐力相對最準確，也容易獲得，並最好理解。我們用「平均5分鐘跑動距離」來表徵。

圖5 趙瑜潔一般耐力的變化趨勢

注：「平均5分鐘跑動距離」是指定的時間段的運動中，以5分鐘為「單位」計算得到球員跑動距離的平均值，反映球隊整體的一般耐力水平。

經過半年的訓練，趙瑜潔的一般耐力逐漸提高，且10-12月的水平與U19專業隊標杆基本持平，說明其一般耐力的成長速度較快。

速度耐力的成長趨勢

速度耐力是身體能夠承擔連續高速運動的能力，對足球運動來說，是實現關鍵攻防的基礎。我們用「最高1分鐘跑動距離」來表徵。

圖6 趙瑜潔速度耐力的變化趨勢

注：「最高1分鐘跑動距離」是指定時間段的運動中，連續1分鐘內，計算得到團球員跑動距離最大值的平均值，反映球員的速度耐力水平。

從圖6可以看出，趙瑜潔「最高1分鐘跑動距離」在9月14日比賽中達到最高水平，且超過標杆值，之後逐漸下降，但整體上呈現出逐漸提高的趨勢。

爆發能力、速度能力的成長趨勢

爆發能力是人體短時間內動能輸出的能力，在足球比賽中對抗、突然改變節奏的能力與爆發能力高度相關，我們用「最高代謝功率」來表徵爆發能力。

圖7 趙瑜潔爆發力速度能力的變化趨勢

注：「最高代謝功率」指一段時間的運動中，身體對外輸出功率的最高值。該指標反映球員在此次運動中表現出的爆發能力，是速度能力與加速/減速能力的綜合體現。

從圖7可以看出，趙瑜潔的爆發能力、速度能力與U19專業隊標杆值相比，存在一定的差距，且變化幅度不大，但爆發力整體上呈現提高的趨勢。

一路拼搏，她始終朝著夢想的方向。還有很多和她一樣懷揣夢想的小球員，正奮鬥在路上。用數據記錄下她和他們攀登高峰的過程，是動量科技一直在做的事情。世人常說，青年一代的勝利就是未來的勝利。也許在未來，他們會成為中國的英雄，引領中國足球走向世界的榮光。

（出於保密考慮，數據信息均做處理，敬請諒解。）