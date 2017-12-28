新浪科技訊 12月28日晚間消息，為紀念恢復高考40周年，IDG資本在武漢大學設立「查全性教授1977獎教金」，總出資1977萬元，獎勵武漢大學本科任職老師，首期獎教金自2018年到2037年，通過學生票選每年選出20位老師予以獎勵。

2017年是高考恢復40周年，1977年，在全國科教工作座談會上，時任武漢大學副教授的查全性先生積極倡言，提出了立即恢復高考的建議，鄧小平同志當場決定，當年恢復高考。這一重要決議不僅改變了無數人的命運，更直接促動著中華民族的復興與發展。

為紀念並感恩這一歷史性建議，IDG資本在武漢大學設立「查全性教授1977獎教金」，總出資1977萬元，獎勵武漢大學本科任職老師，首期獎教金自2018年到2037年，通過學生票選每年選出20位老師予以獎勵。

在捐贈儀式上，湖北省副省長曹廣晶，IDG資本全球董事長熊曉鴿，武漢大學黨委書記韓進、校長竇賢康，校友代表艾路明等共同出席並見證簽約。

熊曉鴿講述了自己與IDG資本創始合伙人周全（同為1977級考生）以及廣大學子有幸參加1977年高考進而改變人生命運的難忘經歷，表達了捐資設立「查全性教授1977獎教金」的初衷與願望。

IDG資本與湖北以及武大早有歷史淵源，IDG資本投資的湖北企業周黑鴨於2016年成功在港交所主板上市；IDG資本在2016年運作武漢LED晶元供應商華燦光電收購美新半導體；武漢大學校友雷軍創辦的小米，IDG資本是早期投資者之一；IDG集團創始人兼董事長麥戈文先生還被聘為武漢大學的榮譽教授……

熊曉鴿表示，設立1977獎教金是希望廣大學子不忘初心，紀念並感恩這一改變無數人命運的歷史性建議，希望有越來越多的優秀教師投身教育事業，為發展教育、培養人才、造福社會貢獻更大力量。

事實上，熊曉鴿已經不是第一次設立獎教金。早在1995年，為了幫助那些像母親一樣渴望讀書的孩子接受高等教育，熊曉鴿便在母校湖南大學捐贈100萬元，設立熊曉鴿獎學（教）金。截至2015年，該項捐贈金額已超過1000萬元，受益師生超過1000人。由個人設立、持續捐贈長達20年的獎學金，在中國屈指可數。當時《人民日報》報導，這是新中國留學生中第一個回國設立的獎學金。

熊曉鴿曾表示，「慈善於我，無關宏旨，唯存己念。」 (王上)