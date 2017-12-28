稿件來源：體壇內參

最近兩年，論因中國足球而被大幅曝光的城市，武漢絕對可以排的上號。去年足協杯，蘇寧在漢口文體中心遭遇了宏興的圍攻，暴露了中國業餘足球黑暗的一面。

今年，塔子湖基地則頗為搶鏡，年初的足代會上，突然出台的U23+3外援新政，猶如一顆驚雷直接在中國足壇炸了。年末又是在塔子湖基地，中國職業俱樂部會議上，出台了加強版新政。而在今年8月底，因為12強賽，武漢也曾掀起了一股國足熱。武漢呼天下應，在53000多名球迷的助威聲中，國足將出線夢延續到了多哈。

這兩年的武漢頗為搶鏡，但是這兩年的武漢足球並未展現出同樣的曝光度。為什麼會這樣？因為沒有一支中超球隊。其實在我們的國家隊中，一直不缺武漢球員，曾誠、梅方、蒿俊閔、張稀哲都是武漢人。國內年輕一代球員中，即將被華夏幸福回收的馮剛，95國青曾經的隊長陳哲超，剛剛去恆大的唐詩，留洋的黃闖、姚道剛都是從武漢人。就連楊立瑜這位重慶籍球員，也是從卓爾梯隊走出去的。除此之外，還有雷騰龍、榮昊、鄧卓翔等耳熟能詳的名字，同樣是武漢出品。但是這群球員，都不為武漢所用。

12強賽首勝韓國，有4名武漢球員首發

在武漢的生死戰，梅方缺陣仍有3名球員在家鄉出戰

最近兩年，卓爾的投入其實非常大，特別是去年冬天，他們的引援速度和效率，別說在中甲了，就是放中超也能算突出。先是跟原有的核心班底全部續約，之後再與其他中超、中甲球隊的競爭中，搶下了李超、黃希揚、李志超、張耀坤、埃弗拉、莫雷羅等多位實力派內外援。有傳言，球隊的國內球員頂薪已經達到了千萬級，不光在中甲遙遙領先，就是放中超也能排在中游。

莫雷羅很強，可惜有些獨木難支

除了在轉會市場上大投入之外，卓爾還開出了500W贏球獎，並在相關配套設施上也沒少砸錢。主場從新華路遷出，搬到了高大上的沌口，主場座椅全換，基地設施全部更新，還拿下了中甲開幕式，湖北省長、武漢市委書記、市長等地方領導均曾前往現場觀戰！而武漢各大商場超市的led顯示屏上也一直都有「三月，卓爾沖超，現在，準備好，剁剁剁，沖超，卯起沖，15個主場比賽，武漢體育中心，卓爾等你」等標語。。。

然而就像中甲聯賽的口號「Our league Our legend」那樣，中甲相信夢想，也可以上演奇迹；中甲並沒有那麼好踢，很多問題不是砸錢就可以解決的。2017賽季中甲，兩支砸錢最猛的球隊，武漢和深圳均遭遇了滑鐵盧，均未能如願沖超。2018賽季，兩隊的目標沒有變，還是沖超。

但是此沖超非彼沖超，在沖超上，兩隊在今年冬天很可能會選擇不同的策略。佳兆業在前兩年大投入的背景下，今年明顯有了收的意思，力圖以穩去沖超。而卓爾呢？先是更換了教練團隊，李鐵再次離開里皮單飛。在引援上，與卓爾有關的緋聞也是一個接著一個。埃爾克森、孔卡、達維、張辛昕、廖力生、王上源、鄭龍、鄧卓翔，董學升。。。雖然說緋聞名單上的絕大多數球員，跟卓爾實際上都沒什麼關係，但是可以肯定的是，在去年砸了5、6個億都沒沖超的情況下，卓爾新賽季為沖超還將繼續砸錢，球隊的部分新援也將在新年後陸續官宣。

其實早在2014年，武漢市有關方面就曾提出，復興大武漢，從足球做起！然而當年卓爾離沖超差了最後一口氣，之後卓爾的成績一直不盡如人意。而在上賽季開始前，卓爾隊長姚翰林在季前出征儀式上，曾說球隊有種不破樓蘭終不還的氣勢，只不過到頭來又成為了一場空。新賽季，換了舵手，繼續買買買的卓爾號，能從變數不斷的中甲脫穎而出嗎？