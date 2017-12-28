日期:12月28日，今天2017-18賽季常規賽繼續進行，共有10場比賽，以下為這些比賽中出現的一些有趣數據。

在今天鵜鶘以128-113戰勝籃網的比賽中，拉簡-隆多送出生涯新高25次助攻。他此前紀錄是在2010年10月29日對尼克斯比賽中的24次助攻。這25次助攻中有10次來自第四節，這也刷新他生涯紀錄。此前他曾多次單節助攻9次。

這也是隆多在效力鵜鶘期間首次助攻上20，此前在效力凱爾特人和國王時，他曾分別有過6場和2場助攻20+的常規賽。由此，他成為NBA史上第4位在3支球隊都曾打出過助攻20+比賽的球員，此前3人分別是：蓋伊-羅傑斯（勇士4場、公牛2場、雄鹿1場）、凱文-波特（子彈4場、活塞10場、籃網4場）和約翰-盧卡斯（火箭1場、勇士1場、馬刺2場）。

在NBA史上，共有12名球員16次打出過助攻25+的比賽（波特和約翰-斯托克頓分別有3次）。此外，本場隆多僅出場30分鐘18秒，創所有單場助攻25+球員最少出場時間紀錄。此前的紀錄是由斯托克頓在1989年12月19日爵士客場負於尼克斯的比賽中創造的。該場他出戰36分鐘，助攻27次。

除開助攻，隆多本場僅得2分，由此成為史上第2位在助攻25+的比賽中得分低於10分的球員。此前一人是1987年2月23日超音速對快船比賽中的內特-麥克米蘭（8分25助）。

隆多也是NBA近22年來首位單場助攻25+的球員，這一時間跨度在NBA至今72年歷史上是最長的。上一位有此表現的，還是1996年2月8日小牛雙加時戰勝爵士比賽中的傑森-基德（25次）。

在今天雷霆以124-107戰勝猛龍的比賽中，拉塞爾-威斯布魯克得到30分13次助攻。近4場，威少每場都打出得分25+助攻10+，距生涯紀錄僅差1場（此前有2次，分別從2016年11月28日到12月9日，以及從今年3月26日到4月2日）。

保羅-喬治本場得到33分，這是他本季第4場得分30+的比賽。自雷霆搬遷到俄城以來，在效力球隊的頭一個賽季打出這麼多場得分30+比賽的，此前也只有2008-09賽季的威少（6場）。

今天吉米-巴特勒砍下39分，包括加時賽中森林狼14分中的12分，率隊戰勝掘金。由此，他成為本季第3位在單個加時中得到至少12分的球員，此前2人皆出現在勇士對湖人的比賽中，分別是11月29日的史蒂芬-庫里（13分），和12月18日的凱文-杜蘭特（12分）。

這僅是巴特勒生涯第2次單個加時得到至少12分，此前一次是在2015年12月18日。該場公牛和活塞苦戰4加時，還效力公牛的巴特勒在第4個加時得到13分。

今年1月年滿40周歲的文斯-卡特，今天替補出戰得到24分，12投10中（命中率83.3%），率國王以109-95戰勝騎士。一位年滿40周歲的球員單場以不低於80%的命中率得到這麼多分，這在NBA史上僅是第3次，此前2次分屬於1993年11月的羅伯特-帕里什（40歲，26分，85.7%）和今年3月的卡特自己（24分，8中8）。

在今天負於灰熊的比賽中，湖人新秀凱爾-庫茲馬24投4中僅得9分。上一位單場得分不超過10分，且投丟至少20球的新秀，還是1992年12月森林狼對勇士比賽中的克里斯蒂安-萊特納（10分，25中5）。

今天艾爾-霍福德得到20分11個籃板，率凱爾特人以102-91戰勝黃蜂。本場前，霍福德在效力綠軍的102場比賽中，從未打出過得分20+籃板10+。而在效力老鷹的9個賽季中，他出戰578場常規賽，同樣的比賽有70場。

凱爾特人取得對黃蜂（山貓）的客場6連勝。上一次綠軍在客場連續這麼多次戰勝同一個對手，還是在2007年12月到2010年12月間對76人客場7連勝。

今天勇士砍下126分大勝爵士，杜蘭特得到全隊最高21分。上一次勇士單場得到至少125分，但全隊得分最高的也不到25分，還是在將近3年前。2014年12月30日，勇士以126-86大勝76人，但得分最高的馬瑞斯-斯貝茨也才23分。在這期間，勇士單場得分不低於125分的常規賽共54場。

憑藉第四節35-23的強勢表現，老鷹以113-99戰勝奇才。厄爾森-伊爾亞索瓦在第四節獨得11分，全場最高。自2015-16賽季以來，這僅是伊爾亞索瓦第2次第四節得分上雙，上一次是2016年12月8日客戰鵜鶘（10分）。

老鷹本季首次獲得兩連勝，此前他們剛擊敗了小牛。上一次老鷹在賽季進行到這個時候（本場前是第33場）都未曾連勝，還是在2004-05賽季。該賽季，老鷹沒獲得過一次連勝。

今天一度落後15分的公牛逆轉戰勝尼克斯。在此前，公牛曾連續輸掉29場落後至少15分的比賽，是當今NBA最長的同類紀錄。如今該紀錄歸屬於雄鹿，近28次落後至少15分，他們也無一勝績。上一次公牛連續輸掉29場同樣的比賽，還是從2003年4月到2005年4月（連續55場）。

今天德克-諾維茨基得到全隊最高15分，率小牛以98-94戰勝步行者。上一次小牛單場得分最高的不超過15分，還是在今年4月12日以100-93戰勝灰熊。該場，尼古拉斯-布魯西諾和德文-哈里斯分別得到全隊最高15分。再往前數，單場無人得分超過15分的比賽，小牛曾連續輸掉28場。

（魑魅）