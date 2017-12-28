3DM《劍網3》重製版評測北京新浪網 (2017-12-28 19:46)
《劍網3》重製版是由金山軟體西山居開發運營的全新旗艦級3D MMORPG。自主研發的DX11次世代引擎升級畫質。基於歷史典籍的詩情畫意融入江湖與朝廷的劇情篇章，呈現給玩家一個氣勢恢弘的大唐世界。
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