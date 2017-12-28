飯制《半條命3》首批截圖 虛幻4打造、細節豐富北京新浪網 (2017-12-28 19:58)
想讓G胖數3是不太可能了，所以粉絲們寧願自己動手了。「代號北極光（Project Borealis）」就是由粉絲自製的《半條命3》項目，該項目的劇情根據從V社離職的編劇Marc Laidlaw此前公佈的《半條命2》第三章的劇情為大綱。
「代號北極光」將由虛幻4引擎來製作，製作團隊現在公開了遊戲的首批截圖，主要展示了遊戲內的建模。
希望能夠早日見到更多的內容。
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