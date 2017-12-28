玩趣獎 2017：《塞爾達傳說：曠野之息》、《幻》、《茶杯頭》問鼎年度遊戲北京新浪網 (2017-12-28 19:30)
又經過一周的緊張投票，「玩兒趣獎2017年度遊戲評選」第二輪終於正式結束了。本次決出了「年度RPG遊戲」、「年度獨立遊戲」和「年度失望遊戲」的冠軍歸屬。究竟是哪幾款遊戲獲獎了呢？
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「年度RPG遊戲」的桂冠由《塞爾達傳說：曠野之息》以13516票摘得。《塞爾達傳說：曠野之息》在今年的各大評選上狂瀾各大獎項，作為一款RPG遊戲能獲得這個獎項應該也是實至名歸。畢竟出色的遊戲素質以及任天堂《塞爾達》系列的老字號的金字招牌都是不可忽略的。《尼爾：機械紀元》也憑藉出色的人氣位居第二。
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「年度獨立遊戲」的大獎則由《茶杯頭》獲得。《茶杯頭》憑藉著獨特復古畫風以及超高難度在玩家群體中獲得了不少的好評。許多玩家認為，製作組的這種用心做遊戲的態度在遊戲工業化的今天實屬難得。8708的得票也是理所應當。
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《幻》能拿到「年度失望遊戲」似乎並沒有什麼好說的，也沒有什麼要說的。只有一句話，希望廣大遊戲人能夠不要辜負玩家的們的一片熱忱，心懷玩家，踏踏實實的做好遊戲。
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