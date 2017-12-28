今日，IO Interactive宣布《殺手6：年度版》提供折扣優惠，Steam上接近5折，僅需135元即可購買。

據了解，《殺手6：年度版》在Steam上接近5折促銷，折扣后的價格為135元。

《殺手6：年度版》包含完整的第一季內容、新戰役「零號病人」(該戰役包含四個任務)，另外還有牛仔、小醜等等特殊服裝以及配套武器。除此之外，IO還宣布在年度版將推出一部分免費升級內容。新改動將包括：重新設計后顏色和視覺風格煥然一新的UI、所有任務的光效都會獲得升級、合約模式更新、Xbox One X模式優化(包含原生4K及更高幀率選項)。

更多相關資訊請關注：殺手6專題