《死或生：沙灘排球》推出等身大小邪惡滑鼠墊 體驗1北京新浪網 (2017-12-28 19:36)
《死或生：沙灘排球 女神假期（DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation）》這款遊戲今日迎來一批讓很多遊戲粉絲垂涎的周邊產品。這款限量周邊產品是根據遊戲中四位角色的胸部或屁股設計的等身大小的滑鼠墊。分別是遊戲中惠香和新角色美咲（Misaki）胸部、霞和瑪麗·羅斯的屁股。
據介紹，這四款根據遊戲人物等身大小設計的滑鼠墊，全部採用的是醫用矽膠材料，力求給消費者帶來真實的觸感。四款產品的寬約是37厘米，長約是47厘米。
目前這四款產品已經在Gamecity上開啟了預售，不過其售價可不便宜：除了使用更多矽膠的惠香胸部滑鼠墊售價為25000日元（人民幣約1447元）之外，其他三款售價均為23000日元（人民幣約1332元），均未含稅。而這款產品的正式發售則要等到明年3月份。
具體效果圖片如下：
更多相關資訊請關注：死或生5：最後一戰專題
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