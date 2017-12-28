萬代南夢宮今天公佈了多張《噬血代碼》的遊戲截圖，本期截圖介紹了一種名為「血淚」的神奇物品，一起來了解一下。

根據官方提供的介紹，血淚（Blood Tears）會像果實一樣生長在「血淚泉」（Blood Tear Springs）上，吸血鬼可以通過吸食血淚中的液體來緩解自己對人血的饑渴，它就是人血的替代品。

血淚對於長期受血液饑渴所苦的血族來說是重要的生命線，但是由於瘴氣的蔓延，血淚泉也開始逐漸枯萎，血淚的數量也日漸稀少。

圖為手拿血淚的主角，血淚本身就是一個謎，但是它們對於血族來說非常寶貴，有了它們，血族才不至於變為名為「墮鬼」的怪物。

《噬血代碼》中的主角具有一種特殊能力，通過獻出自己的血，他可以復甦枯萎不再結果的血淚泉。 此外主角還具有另一項能力：他可以通過觸摸其他血族的記憶結晶，重現一段記憶的碎片。目前並不知曉這些結晶體是否存在生命，但是其中的確保留著血族記憶的碎片。它們散落在世界的各個角落。

記憶結晶

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？除此之外，官方還展示了另外兩位夥伴Louis和Yakumo的遊戲場景。《噬血代碼》將在2018年發售，登陸 PC/PS4/Xbox One 平台，敬請期待。 遊戲截圖：

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