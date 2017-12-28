為紀念漫畫作者永井豪出道50周年，改編自其漫畫《惡魔人（Devilman）》的原創動畫《惡魔人Crybaby（Devilman Crybaby）》日前曝光了一段全新特輯，該作將於2018年1月5日正式上線。

動畫《惡魔人Crybaby》由湯淺政明執導、大河內一樓擔任編劇。內山昂輝和村瀨步分別為男主角不動明和其好友飛鳥了配音。

漫畫《惡魔人》是永井豪自1972年起在《周刊少年Magazine（週刊少年マガジン）》上連載的漫畫，該作與手塚治虫的《怪醫黑傑克（Black Jack）》和池田理代子的《凡爾賽玫瑰（The Rose of Versailles）》並稱為二十世紀70年代三部影響最大的漫畫作品。該作講述了少年不動明在危機情況下與惡魔安蒙合體，成為擁有惡魔能力及人類心靈的惡魔人，不斷打敗企圖毀滅人類的惡魔的故事。

_________________________________________________________________趙曉寧，IGN中國的動漫影視編輯。從日圈爬回國圈又爬向歐美圈的職業迷妹，各國各類影視作品來者不拒，近期沉迷美漫。