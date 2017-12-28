杉果宣布舉辦線下玩家派對，門票免費北京新浪網 (2017-12-28 19:41)
日前，杉果宣布即將於2018年年初在北京舉行「『杉果π』五周年核心玩家狂歡派對」，目前已經開啟了活動報名，玩家只需要在線上預約即可免費獲得參與資格。
活動現場，杉果為玩家們提供了上百款遊戲進行試玩，還有超過20個挑戰項目供遊戲達人挑戰，而通過挑戰的玩家則可以「解鎖成就」。無論你是走馬觀花，還是挑戰極限，都能解鎖不同難度的成就，獲得定製周邊、遊戲外設甚至頂配PC在內的多種獎品。
另外，現場還有舞台對抗賽等待玩家參與，平常難覓敵手的硬核玩家們在這場挑戰賽中說不定可以展開一場棋逢對手的較量。
活動現場還將提供尚未上市的遊戲作品進行試玩。
官方透露，育碧、Bethesda等遊戲廠商代表以及部分知名獨立遊戲製作人將有可能親臨現場，帶來更多遊戲爆料。
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王正，IGN中國的遊戲編輯。曾覽三國群雄，大話西遊仙蹤。把盞金瓶酒，似夢似幻似空。未醒，未醒，那堪紅樓春風。
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