童年經典《雙截龍4》登移動平台 首章免費玩北京新浪網 (2017-12-28 19:15)
Arc System Works公佈了《雙截龍4》的手機版，遊戲已經同步登陸IOS和安卓平台，免費下載，可以試玩第一個任務，而其他章節需要付費遊玩。
《雙截龍4》遊戲的的故事發生在《雙截龍2》之後，8-Bit風格的畫面保持了遊戲的一貫風格，玩家可以在新的平台上體驗到當年玩FC時候的感覺。
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