？ ？近日，鬥魚又一主播陷入「吃雞開掛」風波，這位主播就是蛇哥。現在這事越鬧越大，很多人都捲入了進來。有認為他開掛的，也有認為他沒有開掛的。B站，部分網友及一些職業選手都說「絕對開掛，沒得辯！」

？ ？首先放一段蛇哥十五倍鏡掃車壓槍的操作：

蛇哥15倍壓槍

？ ？而就在近日絕地求生前亞服四排第一的玩家主播也嘗試了一把M4全配15倍鏡壓槍后，

？ ？大聲呼道：我壓個鎚子我壓！

？ ？這個主播曾經在第三賽季末登頂過亞服四排第一，能打到亞洲第一的主播，不說技術算頂尖也能算是在所有玩家當中的佼佼者了吧？

？ ？而他則在直播中四排的時候錄下了這段錄像，並且調侃道：「我想看看我用15倍鏡壓槍與蛇哥的差距到底有多大？」隨後就開始給大家展示用15倍鏡配備全配的m4壓槍，先後給網友們展示了兩次操作：

？ ？首先第一遍的壓槍掃了一梭子彈，子彈瞬間不受控制的飛了起來，主播立刻大喊：「我壓你個鎚子我壓！我的滑鼠都快拖到飛出去了！」

？ ？第二遍的壓槍操作與上次一模一樣幾乎飛起來，主播這時候就嘆氣道稱：「壓個爆錘，這玩意太假了，絕b是掛，沒得辯！這凡人根本做不出來！」

？ ？而在視頻的最後主播則是以字的方式把自己的想法，直接說了出來：

？ ？連亞服第一的頂尖玩家都說凡人絕對做不出來的玩意，間接的就把蛇哥的後路封死，難道蛇哥要證明自己比亞服第一強嗎？

？ ？不過蛇哥在最近道：我將會在一星期在線下給大家展示15倍的壓槍操作