日期:12月28日消息，天津男籃官方宣布簽下前NBA榜眼秀、詹姆斯前隊友德里克-威廉姆斯來替換此前受傷的大外援霍爾曼。

以下是俱樂部官方聲明：

頂替受傷大外援霍爾曼代表天津榮鋼男籃出戰接下來CBA聯賽的人選已經敲定，他就是上賽季勒布朗·詹姆斯的隊友、2011年NBA首輪第二順位的「榜眼」秀德里克·威廉姆斯！這也是榮鋼男籃歷史上知名度最高的外援！

德里克·威廉姆斯今年26歲，身高2米03，場上能夠勝任小前鋒和大前鋒兩個位置，屬於靈活型內線球員。德里克·威廉姆斯2011年通過選秀進入NBA，身為「榜眼」的他當時在選秀位置上力壓如今成為NBA巨星的克萊·湯普森和萊昂納德，可見他的天賦異稟。德里克·威廉姆斯先後效力於森林狼隊、國王隊、尼克斯隊、熱火隊和騎士隊，他被外界熟知還是上賽季效力於騎士隊期間，他也是詹姆斯的得力助手。在代表騎士隊期間，德里克·威廉姆斯場均可以得到6.2分2.3個籃板球的數據。

在霍爾曼受傷之後，天津隊目前最需要的就是像德里克·威廉姆斯這樣全能型的球員。從進攻端到防守端，他的加盟應該都能給球隊帶來立竿見影的效果。不論是NBA還是CBA，快節奏的炮轟戰術都是時下最為流行的，德里克·威廉姆斯的全能和機動性打法非常符合如今的時代。