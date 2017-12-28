新浪科技訊 12月28日下午消息，e代駕今日宣布上線代喝酒業務「e代喝」，前期覆蓋北京、上海、廣州等全國一線二線36個城市服務。

今日，打開e代駕app會看到菜單欄目多了一個選項，即新產品——代喝業務「e代喝」。該業務通過互聯網LBS定位，開放用戶互交功能，實現代喝功能。在進入e代喝入口之後，首先要進行的是定位，隨後就可以點擊「找人代喝」，而找人代喝還能根據不同的類別進行針對性尋找。如「按酒量」、「按標籤」、「按距離「等。同時用戶也可以點擊「我也能喝」進行註冊，成為e代喝中的成員。據悉，「e代喝」上線前期覆蓋北京，上海，廣州等全國一線二線36個城市服務。

e代駕方面認為，從最基本的功能看，e代喝滿足了人們找人代喝酒的剛性需求。基於中國酒桌文化的根深蒂固，在酒桌上很容易就讓人們打成一片，而在使用代喝功能后，就有極大可能與其他人建立深度聯繫，擴展自身的社交圈。

e代駕相關人士向新浪科技表示，該產品歷經開發數月之後終於上線，不是簡單的開玩笑，而是公司十分重視的新產品。一面是飯局上跟人拼酒拼不過或者想喝酒找人陪的用戶，一面是酒量很好的「酒神」或者隨時伺機出動的美女，邏輯跟代駕應用類似。對於e代駕來說，能夠通過e代喝在串聯起海量用戶社交訴求的同時，順利涉足社交領域。

資料顯示，e代駕成立於2011年，擁有20萬名專業司機。目前，e代駕在北京、上海、廣州、深圳等300個左右城市開通代駕服務。(張俊)