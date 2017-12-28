新浪科技訊 12月28日晚間消息,高德地圖今日聯合全國80多家交通管理部門發佈《2018元旦出行熱點預測報告》。該報告依據歷年元旦小長假前後的高德地圖交通大數據，融合全國80多個省、市交管部門的數據與高德地圖位置大數據和POI大數據，分析了2018年元旦期間全國交通壓力趨勢及出行趨勢。

元旦小長假前一天出行壓力較平日上浮60%

元旦小長假高速公路不免費，公路出行以探親的中短途自駕為主，城市周邊舉家休閑出遊車流為主。根據高德地圖交通大數據預測，受節前晚高峰及節前出行雙重影響，預計2018年元旦小長假全國高速出程高峰將出現在元旦小長假前一天，即12月29日從下午15點開始，全國高速交通壓力將逐漸增大，並在16時20時達到出行峰值，預計29日全天的出行壓力將較平日上浮60%。

小長假期間，全國高速路況將較為平穩，預計12月30日中午11時-12時將出現一波出行小高峰。而返程高峰預計將出現在2018年1月1日15時19時，全天高速出行壓力將較平日上浮20%。

此外，從高速流量數據來看，預計從12月29日開始，全國高速公路流量整體上升，並在小長假第一天，也就是12月30日中午11時-12時達到峰值，同時12月30日也將是小長假車流量最大的一天。

全國高速整體交通壓力不大 多條新通車路段緩解壓力

報告顯示，高速方面，全國高速整體交通壓力不大，易緩行路段較為分散。整個小長假期間，預計交通壓力較大的高速路段前三為G75蘭海高速貴陽段、G85渝昆高速昆明段、G1京哈高速北京段。

值得一提的是，11月15日和23日，雲南蒙文硯高速公路和黑龍江北富高速公路相繼建成通車。與此同時，廣東省雲湛一期、揭惠一期、仁新一期、廣中江二期、潮漳、龍連六條高速公路，以及貴州省貴遵複線高速，也將在12月28日和12月31日建成通車。這將一定程度上緩解元旦出行的交通壓力。

報告還對元旦期間交通壓力較大的收費站進行了預測。小長假期間，全國交通壓力較大的收費站前三位分別為重慶沙坪壩收費站、深圳布龍收費站和佛山羅格收費站，預計這三個收費站的全天擁堵延時指數均將超過3.5，車速平均為17km/h。

國道方面，預計12月29日前一天下午17時至20時，以及12月31日上午8時至12時，四川318國道的交通壓力將會較大。尤其是成都繞城高速與318國道交匯處和龍泉驛附近，以及簡陽市沱江大道附近，318國道雙向均可能出現交通壓力較大現象。

而在橋樑方面，預計12月29日下午16時至19時，東莞莞佛高速雙向交通壓力較大，尤其在虎門大橋段，莞太路南向北以及輪渡路東向西方向，均易出現交通壓力較大現象；同時12月30日上午10時至13時，蘇州蘇通大橋的交通壓力也將較平時上浮。(張俊)