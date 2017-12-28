劉曉波62歲冥誕 諾貝爾獎推文紀念中央社 (2017-12-28 18:53)
（中央社記者張淑伶上海28日電）今天是已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的冥誕，諾貝爾獎官方推特（Twitter）發出推文提醒，劉曉波若還活著就是過62歲生日，並搭配他生前無法前往領獎的空椅照片。
這篇推文提醒世人，劉曉波2010年被授與諾貝爾和平獎時人在獄中，無法出席頒獎典禮，因此典禮中他的位子是一張空椅。
推文說，劉曉波今年7月13日在監控及與外界隔絕的情況下過世。
一些網友對這篇推文表達感謝，並回覆「放了劉霞、紀念曉波」，提醒大家劉曉波的妻子劉霞仍被軟禁中。1061228
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