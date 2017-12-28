？ ？《海賊王》漫畫890話文字情報已公佈。在上一話中，大媽火力爆發直接跳到了桑尼號上，在甚平等人的奮力阻擋下，草帽團終於有了一絲逃出生天的機會，然而……

？ ？在890話里，從天而降的大媽落到桑尼號上，她將船體破壞，並準備從內部尋找結婚蛋糕。獲悉大媽的目的，甚平向她解釋這艘船上並沒有蛋糕，聽到真相的大媽表示這樣一來就要奪走長子佩羅斯佩羅的性命了。她一邊揮舞著手裡附著火焰的刀，一邊對甚平發動攻擊。

？ ？儘管甚平體術強勁，但他想要接下大媽這招卻並不容易，反而被對方打飛。更加棘手的是，大媽頭上燃燒的火焰將桑尼號的船帆點燃，而正當大媽的攻擊將要打中娜美的時候，喬巴出場進行防禦。在這之後，甚平及時趕回來，並通過海流滅掉了火，並把大媽從桑尼號上沖落。而不顧一切的大媽則迅速趕了回來，她竟然想要把桑尼號切開，然後從中尋找蛋糕……

？ ？看到眼前的狀況，娜美想再次哄騙在一旁開心看戲的雷雲宙斯，但是同樣的招數不會奏效第二次，最終宙斯也發動雷擊攻了過來。宙斯的雷電直接擊中布魯克，但因為布魯克是沒有肉身的骨頭，所以沒什麼作用，然後布魯克對宙斯使用斬擊，娜美放出了電流。

？ ？連續的反擊讓大媽暫時停了下來，於是草帽團準備利用這個機會逃走，並抓住了暴走之後變得沒有精神的宙斯，想要以此作為威脅，然而大媽卻很快藉助普羅米修斯的力量猛追過來——「老鷹抓小雞」的死亡遊戲仍在持續，受損嚴重的桑尼號能否順利渡過難關呢……