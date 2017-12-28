小蒼曬《絕地求生》COS照遭粉絲調侃：「吃雞」老年蒼北京新浪網 (2017-12-28 16:17)
？ ？前段時間，LOL美女主播小蒼在微博曬視頻，向粉絲們介紹稱自己在縫製吉利服，等完成後她會Cos一把給大家欣賞（傳送門）。而近日小蒼也如約曬出了《絕地求生》的COS圖，還讓網友們幫它想個神秘組織代號？結果網友們就玩嗨了！
？ ？於是乎對起這個外號，哦不代號，又引起了網友的一頓調侃，蒼姐表示：我和你們有什麼仇。
？ ？還好蒼姐心態一向很好，那句：享受競技，熱愛生活。不僅成為了她的代言口號，也讓無數玩家記住了她，記住了電競的歷史，致敬蒼姐。
？ ？小蒼美照：
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