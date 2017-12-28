安寧資源評比 嘉義市、宜蘭縣獲五星中央廣播電台 (2017-12-28 17:09)
台灣每年約有5萬人因癌症病故，但安寧療護資源卻仍不足。台灣醫療改革基金會今天(28日)表示，全台醫療院所安寧病床僅800張左右，由於常被醫院視為賠錢貨，不少醫院「只設不開」、「只開不收」，安寧病床明明占床率不高，病家卻一床難求，病人想接受安寧，需等3至6個月才有床位。
醫改會也公布由安寧專家、公衛專家、醫師所做的全國各縣市「好命善終資源盤點評比」，除盤點安寧資源外，也納入院所實際開辦情形、末期安寧利用率、民眾資訊取得與認知、縣市政府投入經費與宣導等項目。結果發現，包括高雄市、苗栗縣、雲林縣、新竹縣、彰化縣與新北市都只獲得一顆星，醫療資源相對較多的六都，僅台北市獲得四星級，嘉義市、宜蘭縣則獲評比為五星級。
醫改會董事長劉淑瓊指出，縣市長勤政愛民的指標之一，就是把「在地好命善終」列為施政重點，應優先解決安寧五缺問題，緊盯衛生局是否確實針對安寧病床實際開床、占床率及等床時間進行查核並將資訊公開，並進一步提出彈性方案，協助在地基層醫師克服提供居家安寧的路障。
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