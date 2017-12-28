皮影如何做動畫？府中15冬日學堂要你一次玩個夠



(中央社訊息服務20171228 18:11:24)當傳統遇上科技時會擦出怎樣的滋味？府中15新北市動畫故事館「107年動畫學院-冬日學堂」冬令營，將帶領9到12歲孩童認識傳統皮影戲製作方式並上臺演出，再學習如何運用皮影戲結合動畫藝術創作剪紙動畫。活動自即日起至107年1月10日下午5時於Accupass活動通開放線上報名，名額有限，千萬別錯過！ 府中15新北市動畫故事館，除定期舉辦動畫及影音展覽外，同時也搭配特展推出多元化的教育推廣課程，並於每年寒暑假期間辦理動畫營隊。107年府中15「動畫學院-冬日學堂」動畫冬令營特邀皮影戲劇團及動畫老師擔任此次活動講師，讓孩童在一次課程中可以同時體驗學習到兩種不同形式的藝術美學，並能透過這次冬令營課程認識流傳百年的傳統文化。



皮影戲是臺灣三大偶戲之一，早年的戲偶是利用牛皮製作刻畫而成，現在則是使用塑膠片製成，其實跟動畫表現技法中的「偶動畫」有異曲同工之妙，府中15動畫故事館希望在推廣動畫的同時，也藉由此次課程帶領孩童認識各國皮影動畫，並實際動手製作屬於自己獨一無二的皮影偶，認識傳統工藝中皮影戲的優美。



本次「107年動畫學院-冬日學堂」動畫冬令營分別於107年2月5日至2月7日、2月8日至2月10日舉辦，共計辦理2梯次，每梯次為3日課程35人，報名費新臺幣1,700元。活動自即日起至107年1月10日下午5時開放Accupass活動通線上報名，預計於1月17日公布抽籤錄取名單。詳細活動訊息及報名方式詳洽府中15新北市動畫故事館官網(http://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/)查詢，或洽29683600。



訊息來源：新北市政府文化局



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