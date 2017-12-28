恐龍家族人氣旺 新春看展一籮筐



(中央社訊息服務20171228 18:10:45)國立科學博物館在106年創下衝破9千萬人次參觀人潮的佳績，推出吉祥物恐龍家族(Dino Family)，希望透過探索自然生態、挖掘科學真理，引領民眾深入探索自然科學多元層面的知識饗宴。



恐龍家族成員有「百合」與「布比」2隻主角寶寶，分別象徵「自然」與「科學」，未來將引領民眾一起探索自然科學的奧妙。 此外，科博館的六大主題展區各有恐龍家族成員擔任守護神，分別為科學中心的「龍爸」、植物園的「龍媽」、太空劇場的「蕾蕾表姊」雷龍、生命科學廳的「法老爺爺」迅猛龍、人類文化廳的「飛羽阿姨」尾羽龍、地球環境廳的「球球老師」劍龍。



科博館還顛覆一般對吉祥物的刻板印象，推出3隻暗黑系列反派角色成員，代表對於大自然與科學的挑戰。此外，還寓意深遠地將竊蛋龍網羅進恐龍家族，科博館表示，「護蛋」的竊蛋龍還曾經被誤解為「偷蛋」龍，希望藉此提醒民眾，人類也可能對自然科學領域會有所誤解，強調要有實事求是的精神。



科博館目前展出《古今法醫傳奇與反毒防罪體驗特展》及《超•實境--虛擬時空奇幻歷險展》；太空劇場推出新片「狂野非洲」，引領觀眾一遊遼闊壯觀的非洲大陸，探索非洲豐富多樣的各種自然景緻。；立體劇場則播放3D立體動畫影片「酷巴的尋斑冒險」，描述小斑馬･酷巴踏上尋找傳說中神奇池塘的冒險旅程。敬請大家跟隨小斑馬･酷巴，一同體驗3D立體冒險旅程。



科博館期盼在卡哇伊的恐龍家族成員可陪伴民眾一起親近、探索自然科學世界，現正推出恐龍家族系列LINE貼圖及商品，主打商品有正港MIT台灣製的百合、布比抱枕，另外還有好好寫空白筆記本及附贈超厚便條本跟木質鉛筆的多功能紙本資料夾，目前商品在本館賣店販售中!! 恐龍家族相關訊息可到網站查詢www.nmns.edu.tw。



訊息來源：國立自然科學博物館



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