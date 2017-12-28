教育部國際學伴計畫中外籍學生今與臺東縣東海國小見面會



(中央社訊息服務20171228 18:09:47)培養具世界競爭能力的國際化人才，長期以來一直都是臺東縣黃健庭縣長的教育目標及願景之一，今年參與國際學伴計畫（International Companions for Learning ICL）的十餘位台灣大學台、外籍學生，今(28)日特別光臨台東縣東海國小，與平日利用SKYPE做遠距視訊英語學習的小學友們相見歡，除大合照及互贈小禮物，並進行校園導覽與體驗。



教育國際化緣起於全球化競爭趨勢，為讓學生有迎向世界的機會，把世界放入學校課程中，期能培養學生充滿自信、邁向國際的勇氣，希望藉各式英語活動推廣深耕英語與國際教育，擴大師生國際視野，提升教育品質，為學校師生開創一個具未來發展性、國際競爭力、永續發展的學習環境。



台東縣東海國小自104學年度起申請「教育部國民及學前教育署國際學伴試辦學校計畫」，每週四的午休時間東海的學生都會在電腦教室，分小組等著和來自「國立臺灣大學」的外籍學生，利用SKYPE做遠距視訊英語學習。由外籍生依國籍背景，介紹該國特色文化（如風景名勝、飲食、休閒），或設計主題式（如動物、交通工具、氣候、學校生活）全英語線上互動。



經由這樣的互動式的體驗，讓學生有一個額外的沈浸式英語學習機會，有趣又新奇的線上交流，小朋友們都很興奮，提昇了英語學習興趣，間接也提升多元文化素養，拓展國際視野，增強全球競合力。對於促進國民外交及國際文化交流，了解與尊重他國文化也很有幫助。



今年參與國際學伴計畫（ICL）來自德國、英國、法國、荷蘭、日本、泰國等十餘位臺大中外籍學生，今日中午風塵僕僕的從臺北到臺東訪問東海國小，與半年來利用視訊做專題教學互動的六年級小朋友相見歡，看到螢幕前的外國老師出現面前，學童開心驚呼，外籍學生與視訊教學的班級學生一起玩樂上課。



領隊的教育部沈銀真老師說，國際學伴計畫目的，希望打破時空藩籬, 讓中小學生輕鬆地與國際接軌，並讓在臺留學外籍生，了解在地文化。東海學生準備多樣活動，包括與外籍老師共同體驗搓湯圓，並用英語介紹台東特色小吃(Food)、熱門景點(Tourist Attractions)、原住民文化藝術(Aboriginal Culture)、特色休閒運動(Sports)，展現平時學習的成果。接著帶領外籍生校園導覽與玩遊戲，並且大合照與致贈小禮物，學生以英文和笑容與外籍老師溝通，開拓偏鄉學生的國際視野。



訊息來源：台東縣政府



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