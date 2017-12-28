（中央社台北28日電）中共第19屆中央委員會第2次全體會議明年一月召開，主要議程是討論修憲。分析指出，未來修憲或將刪除中國國家主席任期不得超過兩屆的措辭，僅保留「每屆任期5年」的表述。



德國之聲報導，第19屆2中全會主要議程是討論研究修改憲法部分內容的建議。先前有分析認為，除將中共總書記的習近平思想寫入憲法、確立國家監察委員會的地位外，還可能修訂國家主席任期。



中國歷史學家章立凡認為，目前的中國憲法規定，國家主席任期為每屆5年，且「連續任職不得超過兩屆」。不過，中共黨章對總書記任期並無明文規定。而外界普遍猜測，習近平在兩屆總書記後會繼續連任。



他表示，這也意味著，不排除在修憲時，刪除國家主席任期不得超過兩屆的措辭，僅保留「每屆任期5年」的表述。



一些分析人士估計，最遲在2019年的13屆全國人大2次會議上將審議憲法修正案，但章立凡甚至認為，不排除明年的13屆全國人大一次會議就通過憲法修正案的可能性。



章立凡表示，習近平明年3月才進入第二個國家主席任期，如果明年就將國家主席任期不超過兩屆取消，未免做得過於明顯，「會引起比較大的震動」，但也可能在權力達到頂峰時，順勢一次到位。1061228