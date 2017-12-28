12月26日， 2017 IBF中國職業拳擊聯賽西安賽區最後兩場排名賽在西安航天基地碳原子運動工場落下帷幕。本次比賽中，石洪君、鄒炳城和肖蘭等拳手錶現突出，格外引人關注。

27歲的石洪君曾經獲得過河南省隊的冠軍，拳齡高達15年。在石洪君與吾拉斯·沙哈提漢之間的160磅中量級比賽中，他充分發揮了自己的身高臂展優勢，有效控制著與對手的距離和場上的節奏，最終他以39：37，39：37，40：36明顯優勢勝出。

曾經當過拳館老闆的他總是告誡自己，人生不能過得太過舒服，否則容易虛度光陰。因此，去年他將自己的拳館轉讓，只身前往雲南再次投身於職業拳擊訓練中。2017年他想通過IBF中國職業拳擊聯賽的舞台再次開啟自己的追夢之旅，他想通過IBF中國職業拳擊聯賽的平台來證明自己的實力和價值！微信名號起名為「初童」的石洪君說，自童年時代，他就將自己的時間全都奉獻給了拳擊運動。如今重回拳台也是因為自己不忘初心，想圓自己兒時的拳王夢。

出生於貴州遵義鄒炳城練習拳擊已有三年。在他與孫磊之間的122磅次羽量級比賽中，他反應靈敏、速度和力量兼備，在對手擁有身高臂展優勢的情況下，他不懼強敵，頻頻近距離進攻對手，牢牢把握著場上的節奏。最終他以39：37，40：36，39：37的比分贏得比賽。

15歲就進入貴州體校練習拳擊的他一直視鄒市明為自己的偶像。比賽前，他還在猶豫將來自己是選擇體制內的發展路線還是像鄒市明一樣轉型職業拳擊，在經過IBF中國職業拳擊聯賽兩次比賽的歷練后，他更加明確了自己未來的發展方向，對於走職業拳擊道路，他更有信心了。出身家村的鄒炳城是一個外表靦腆、少言寡語、但內心極其敏感且懂事的人。贏得這場排名賽后，他說，他最想感謝的人是自己的教練梁鋒。因為在他成長的道路上，梁教練給了自己無私的關懷和培養。他還想憑藉自己的努力，通過贏得更多的比賽掙錢，讓身在農村的父母過上更好生活。

來自湖北黃崗的聶園，今年18歲，練拳有6年之久，她曾獲得過全國青年錦標賽冠軍和世界青年拳擊比賽第三名的好成績。在聶園VS陳慧嬌之間的112磅蠅量級比賽中，這位長得像男孩子的女拳手打起拳來也非常帥氣，外號「大哥」的她面對強勁的對手頭腦冷靜、不急不躁、發揮穩定，最終以39：37，40：36，40：36的比賽獲勝。賽后，聶園表示今年參加IBF中國職業拳擊聯賽是她正式轉戰職業拳賽的第一年，因此她非常地重視。她的目標是力爭拿到2017賽季的IBF中國區金腰帶，然後進軍2018年的IBF絲路冠軍聯賽。聶園覺得職業拳擊是一項能充分展示自己能力和思想的運動，通過打拳擊也可以實現自己的人生目標、體現自己的人生價值。

隨著西安賽區最後一場排名賽結束鈴聲的敲響，2017 IBF中國職業拳擊聯賽西安賽區所有排名賽宣告結束，石洪君、鄒炳城、吳山、楊西衛、亢保林、加依達爾·別爾力克、常月、聶園（女）、肖蘭（女）和殷梵（女）等十名拳手成功晉級西安賽區冠軍賽。他們將於2018年元月為各自級別的西安賽區冠軍頭銜展開激烈角逐。