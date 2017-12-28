為找出台灣科技產業未來10年的決勝關鍵，科技部今天(28日)舉辦2017未來科技展，展出109項前瞻技術，包括顯示器浮空投影技術、AI人臉辨識疲勞系統等都相當吸睛。副總統陳建仁在開幕式上也期盼透過展覽平台促成產業與基礎科學之間的對話。



2017未來科技展28日在副總統陳建仁、科技部長陳良基、台北市電腦公會理事長童子賢等人見證下盛大開幕。此次展覽聚集72個學研單位、三大法人科研機構、三大科學園區，展出半導體領域、生技、綠能、人工智慧等領域，共109項關鍵技術，希望找出台灣科技業下一個10年的決勝關鍵。

近來社會多關注疲勞駕駛的議題，此次展覽中有團隊就展示了一項偵測技術來預防疲勞駕駛。只要透過AI人臉辨識及穿戴式感測裝置，包括心律、情緒等狀態，甚至打瞌睡，通通都可以即時偵測，以避免因疲勞駕駛發生憾事，而這項技術目前進入臨床試驗階段。

台灣醫療人工智慧創新研究中心執行長郭景桓：『(原音)跟台北醫學大學這邊包括急診室、包括這個產科孕婦的病房進行臨床驗證；跟國衛院這邊，針對車隊來進行疲勞驗證，我們希望結合這樣一個疲勞偵測系統，結合HRV穿戴式疲勞預測系統，能夠提供給社會、提供給責任制的企業更多的解決方案，來協調勞方跟資方的一個溝通的管道，那也希望帶給這個企業員工更好的健康促進的概念。』

展覽中，同樣吸睛的還有電影、動畫中的浮空投影，這是交通大學開發出來的光場漂浮影像，不需要布幕等介質，就可以直接在顯示器上方顯示3D畫面。與傳統左右眼視差產生的3D效果相比，民眾使用這項新技術不會有暈眩等副作用，未來可望應用在教學、線上購物等領域。

交大新創團隊丁志宏：『(原音)以後可能有一個場景是網拍的應用，我們以後拿著平板，今天要買一個包包，平板，包包就可以浮現在上面，我就可以用我的手去跟平板、跟包包互動，把一個包包打開去看內部的狀況，甚至去做旋轉，等於說可以讓我們虛實介面整合更加自然、更加直覺。』

副總統在致詞時強調，要有突破性創新，就需要做基礎科學研究，希望這個展覽可以成為產業發展與基礎科學研究之間的對話平台。