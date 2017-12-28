屏東縣登革熱防疫成效優異 衛生局頒獎感謝齊心動員滅登革中央社 (2017-12-28 17:07)
屏東縣登革熱防疫成效優異 衛生局頒獎感謝齊心動員滅登革
(中央社訊息服務20171228 17:06:22)屏東縣政府為感謝參與「孓戰計畫」的防疫志工，在登革熱防治工作上的努力，且今年屏東縣本土性登革熱病例0例，創18年來最低，於今天上午在衛生局6樓大型會議室舉辦頒獎典禮，由衛生局局長李昭仁頒獎表揚登革熱防治社區動員及校園績優團體。得獎名單如下：
此次舉辦「2017孓戰計畫」-社區動員及校園防疫競賽，共計80個村里及24所高中職、大專院校參與動員活動；主要推動村里長結合志工及民眾，秉持守護社區的精神，定期巡視轄內環境及衛教宣導，主動將社區中的積水容器進行清除，維護居住環境清潔等登革熱防治工作，且各校分別成立校園防治志工服務隊，讓登革熱防疫透過學習及同學們的實際巡檢校園環境，提高整體防疫成效。另外典禮中也特別表揚今年榮獲全國「106年度防疫績優獎」之團體及個人，希望透過公開表揚活動激勵社區志工士氣，鼓勵各鄉鎮市積極參與推動社區動員，並營造免於受登革熱威脅的生活環境。
頒奬典禮上，衛生局長李昭仁勉勵志工們能將今年的防治作為及經驗延續至107年，呼籲民眾防範登革熱從自家環境做起，在生活中落實每週「巡、倒、清、刷」的孳生源清除及環境管理，就是防止登革熱病媒蚊（埃及斑蚊、白線斑蚊）的最佳方法，唯有民眾主動清除積水容器，才能杜絕登革熱病毒傳播的風險，共創並維持安居樂業的健康生活環境。
訊息來源：屏東縣政府
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