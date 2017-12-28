朝朝慕木─王宗鄰師生聯展中央社 (2017-12-28 16:46)
朝朝慕木─王宗鄰師生聯展
(中央社訊息服務20171228 16:46:03)國立臺南生活美學館於107年1月2日起至2月11日止，在該館二樓生活美學展示中心，展出「朝朝慕木-王宗鄰師生聯展」，1月6日(六)上午10:30邀請王宗鄰老師於現場導覽解說，歡迎民眾踴躍前往參觀。另於1月13日及1月20日上午進行兩場DIY體驗活動，於1月6日導覽後開放報名。
本次展覽依「木工榫構、車床、曲木等技法」、「生活中的木器作品」、「木工產品設計」三大主軸展出，希望能讓大家感受創作者對木工藝品的熱情，並體會木藝生活美學的意義，使更多人能進一步認識木工創作與現代生活的關聯。
王宗鄰老師，台灣雲林人，從事木工39年，多年前轉型木藝教學與創作。王宗鄰老師授課的地點，除了在自家木工教室，也在遠東科技大學創意商品設計系任教，偶爾也接受各國小、國中、高中、大學、社區大學的短期授課邀請，為作育各界英才而不遺餘力。本次參展人包括：方保傑、吳宗永、邱明潭、謝文仁、遠東科大商品設計系黃苾芬老師和商設三孝同學。
DIY體驗課程01/13(六) 上午10:00-12:00-果醬抹刀DIY體驗課程(限高中以上，名額20人)01/20(六) 上午10:00-12:00-彩繪小樹DIY體驗課程(年齡不拘，名額50人)※欲報名DIY體驗課程請至志工服務台現場報名，並酌收材料費100元，詳情請查詢(06)2984990#2022。(廣告)
訊息來源：文化部
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