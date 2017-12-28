邁向30週年 國美藝誌季刊創刊



(中央社訊息服務20171228 16:42:53)文化部所屬國立臺灣美術館歷經一年多的籌備，於本(12)月發行《國美藝誌》季刊創刊號。自1988年開館以來，國美館已伴隨臺灣土地與人民走過29個年頭，《國美藝誌》在邁向30週年前夕創刊別具意義。國美館蕭宗煌館長表示，這是起點，也是轉捩點。肩負著建構臺灣美術發展脈絡與推廣美術教育使命，如同當年開館時種下的小樹苗，如今已草木蓊鬱、綠樹成蔭。



《國美藝誌》期許以臺灣藝術文化內涵的豐富與多樣性，傳遞美感思想與價值，建構對話交流的平台，創造藝術分享的空間。以大量運用圖片輔以文字再現展覽與活動樣貌，《國美藝誌》呈現國美館的重要展覽及活動訊息，也將記錄臺灣美術的多元創意和國際新視野，同時分享予錯過藝文活動的藝術愛好者。透過文字與圖片的記錄，讓國美館日常之所見，成為你我共同體驗與記憶，宛如就在國美館，可以微觀，可以瀏覽，可以漫步，可以悠遊。



《國美藝誌》創刊號除了以重量級的「關鍵斡旋─2017亞洲藝術雙年展」為焦點，探討藝術家如何透過關鍵性的協商，形塑未來之外。也推介今年多項頗受歡迎的展覽，包括「崔旴嵐：靈魂機械鍊金術」展、「賴純純：仙境」展、藝術銀行X富宇建設合作之「生活自由式：日常/想像」展，以及「視覺藝術導覽口述影像」國際論壇及工作坊、「2017亞洲藝術與策展論壇、藝術家座談會」等國際論壇活動，還有介紹國美館鎮館之寶-前輩藝術家林玉山膠彩畫〈蓮池〉等豐富資訊與大眾交流。這份刊物希望透過平易近人的對話，用藝術面對面溝通，同時藉由國美館館員和藝文愛好者的分享與紀實，鼓勵民眾的文化參與。



《國美藝誌》以季刊方式發行，第二期將製作「聚合•綻放─臺灣美術團體與美術發展」常設展及「共再生的記憶- 重建臺灣藝術史」學術研討會暨論壇等專題，預定於107年3月5日出刊。有興趣的民眾可以至國美館精品店、五南文化廣場或國家書店洽詢購買，或至各縣市文化局(處)、國內大專院校圖書館與各鄉鎮圖書館等單位借閱。洽詢專線：04-23723552分機323。(廣告)



訊息來源：文化部



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