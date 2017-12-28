物價折騰 港人選貴字為年度漢字中央社 (2017-12-28 17:50)
在香港年度漢字評選中，大多數港人選舉「貴」字，反映出港人對年內房價和物價飆漲的不滿。（民建聯提供）中央社記者張謙香港傳真 106年12月28日
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