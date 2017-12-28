（中央社記者張淑伶上海28日電）大陸央視網報導，全球首段太陽能高速公路今天在山東省濟南亮相，長度約2公里，路面連接電網。除了作為太陽能發電，未來電動車還可能邊跑邊充電。



這種路面的技術稱為「承載式光伏路面技術」，表層是類似毛玻璃的半透明新型材料，有較高的透光率，使下方的太陽能電池把光能轉為電能，即時輸送到電網。冬天時還可消融路面積雪。



報導說，路面預留電磁感應線圈，未來隨著電動汽車無線技術的發展，可實現電動汽車在此路段行駛過程中邊跑邊充電。



看財經官方微博日前報導，太陽能路面的鋪設最早是去年在法國的公路實現，當時覆蓋面積為2800平方公尺，目的是為當地小鎮路燈照明提供用電。



而在中國的應用則是套用在高速公路上，規模也更大。



報導說，法國的經驗顯示，太陽能路面的發電成本高昂，一公里車道就耗資500萬歐元（約新台幣1億8000萬元），未來可能要透過電動車充電收回成本。濟南這項高速公路投入的資金則未公布。1061228