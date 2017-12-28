（中央社台北28日電）針對京津冀及周邊地區「2+26」城市因為全面實施「煤改氣」導致供氣不足、民眾受凍，中國環保部官員今天表示，經深入基層督導落實，所有500多萬戶民眾已於20日晚間全面供暖。



中國環境保護部今天舉行新聞發布會，宣傳教育司巡視員劉友賓在回答媒體記者詢問時作以上表示。



中國環保部4日政策急轉彎，向京津冀及周邊地區「2+26」城市下發特急文件，提出「保障群眾溫暖過冬」為第一原則，凡屬「雙替代」（煤改氣、煤改電）沒有完工的項目或地方，繼續沿用過去的燃煤取暖或其他替代方式。



根據環保部微博官網發布，劉友賓表示，15日至20日，環保部抽調2000多人，組成800多個調研督查組，對京津冀區域冬季採暖情況進行大走訪、大調研、大督查。



他說，環境保護部部長李幹杰，副部長翟青、趙英民均帶隊參加，深入基層實際了解供暖情況。6天裡檢查了385個縣（市、區），2590個鄉（鎮、街道），2萬5220個村莊（社區），500多萬戶。



劉友賓表示，現場檢查發現，在已完成「雙替代」改造任務的社區中，確實有一些曾經出現氣源不足等問題。這些問題的大部分在他們下去督查前，各地已經透過協調增加氣源、採取燃煤或者電熱器等臨時性措施解決。



他說，對於仍未有效解決群眾供暖的社區，督查組現場駐點督促落實，問題不解決不撤離。截至20日夜間，這些地方的居民供暖「全部得到保障」。



劉友賓宣稱，在這次大走訪、大調研、大督查中，不少老百姓說，煤改氣（煤改電）後，「再不用半夜起來加煤了，屋子暖和了，也乾淨了，感覺生活質量提高了。」



他還列舉多名專家、學者的意見宣稱：「煤改氣的方向是對的，效果是明顯的，讓農民擺脫燒煤、燒柴火是歷史性的進步。」



劉友賓還說，能源專家分析認為，「煤改氣並不是導致今年氣源供應緊張的主要原因」。



他指出，數據顯示，11月，京津冀區域的細懸浮微粒（PM2.5）濃度為每立方公尺60微克，年減41.2%，優良天數與去年同期比較上升了31.6%。1061228