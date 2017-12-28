因為大氣擴散條件差及受境外污染物影響，台灣秋冬季節的空氣品質經常不良。台北醫學大學研究發現，PM2.5會影響肺功能，並造成血清素下降，長期下來容易引起失眠、憂鬱與心肺疾病。



空污對人體健康的影響越來越受到重視，台北醫學大學胸腔醫學研究中心針對暴露於高濃度PM2.5職場勞工進行研究，北醫大呼吸治療學系副教授莊校奇表示，研究利用智慧型穿戴裝置監測150名電銲勞工所接觸的PM2.5濃度，結果發現，他們工作環境的PM2.5濃度竟高達2,100至2,500微克，遠高於一般辦公室環境的30至35微克；研究並觀察受測者的睡眠狀況，發現暴露高濃度PM2.5的勞工，平均睡眠時間為6.6小時，比一般人平均睡眠時間7.52小時低，一般辦公室人員平均睡眠清醒次數為15次，電焊作業人員則多達22次。莊校奇：『(原音)我們發現暴露在PM2.5的職場環境之下，會造成顯著的肺功能下降，並會造成氧化壓力的增加及發炎反應的增加，還會造成尿液中血清素的下降，血清素其實是維持我們睡眠週期的重要生理指標，因此會造成睡眠品質不良的狀況。』

莊校奇指出，PM2.5可能深入肺泡、進到血液循環影響全身健康，國內外流行病學研究皆指出，空污與睡眠呼吸中止症、心肺相關疾病的發生率及死亡率有關。最新研究更顯示，職場中暴露PM2.5會顯著降低員工的肺功能與尿液中的血清素濃度，而血清素是睡眠循環的重要調節因子，血清素濃度越高，睡眠越深沉；當濃度過度被抑制，將影響睡眠週期，甚至進而引起失眠、憂鬱症等症狀。