屏東菸葉廠中山堂修復啟用 南風博物系列活動起跑



(中央社訊息服務20171228 16:19:58)屏東菸葉廠於2002年關廠，2010年首批登錄歷史建築的中山堂已經修復完成，並將於12月30日起對外開放，屏東文化處以「南風博物」為主題，安排一系列活動，包括「2017屏東文化館雙年展」、老員工導覽、南風市集、手作小學堂與菸味兒電影院等，詳情請上「南風博物－屏東博物館俱樂部」臉書專頁查詢，或聯繫活動執行單位「屏東縣愛鄉協會」（08-7665689）或開譜國際開發顧問有限公司。



中山堂內部空間首次展覽是「2017屏東文化館雙年展」，展覽時間從12月30日至明年1月28日，文化處整合11個屏東地方文化館聯合參與，從屏北到屏南，橫跨河洛、客家、戰後移民與原住民等，雙年展並邀請四位不同領域的策展人，分別是吳毓倫（傳藝）、林子雯（原民）、周芮宇（眷村）與古佳峻（文學）等，刻意打破館際分野，互相交流，創意激盪，彰顯屏東多元豐富的內涵。



展場以「回家」為主題，建置三座家屋，分別是眷村之家（將軍之屋、孫立人將軍行館、軍歌館）、閩客薪傳之家（阿緱地方文化館、昌黎殿、恆春民謠館、鄉土藝術館、屏東戲曲故事館）與原民石板屋（排灣族雕刻館及屏東其他原民館）等，還有一個可以書寫想家心情的黑板牆（旅遊文學館、屏東美術館），代表屏東就是一個擁有豐富族群文化的大家庭。



屏東文化處吳錦發處長表示在菸葉廠關廠15年後，隨著中山堂的修復啟用，邁向了一個新的里程碑，中山堂的建築以及廣場四棵椰子樹充滿南國美感，未來將在此區域安排一系列展覽活動，並與在地的歸來社區與屏東大學密切合作，而菸廠全區於今年通過文資審議後，將規劃為南國美學中心、跨族群博物館與文創基地，逐步實踐屏東這塊重要的文化亮點。



「南風博物」展覽將於12月30日週六下午2時舉辦開幕茶會，匯聚文創手作攤位的四場「南風市集」日期則是1月13日至14日、1月27日至28日。



訊息來源：屏東縣政府



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